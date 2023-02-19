Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 131 tutuklama

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

432 şüpheli arasından 131 kişi tutuklandı. Adli kontrol ile serbest bırakılanların sayısı 127 iken yurt dışında olduğu tespit edilen kişi sayısı ise 5 olarak belirtildi.