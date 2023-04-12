Depremde yıkılan Galeria sitesinin müteahhidi yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da ağır hasar alan ve 4 blokundan 1'i yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.