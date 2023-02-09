“Depremdeki yıkımlar yapım ve denetim hatalarını işaret ediyor”

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yaşanan depremin 13,5 milyon kişiyi etkilediği depremle ilgili açıklama yaptı. Aksungur, imarlı bölgelerdeki ruhsatlı binalarda yaşanan yıkımların, yapım ve ruhsatlandırma aşamalarında hataları işaret ettiğine dikkat çekti. Günümüzde mühendislik ve yapım tekniklerinin ileri olduğuna dikkat çeken Aksungur, gerekli tedbirler alınarak ve projelendirme yapılarak depreme dayanıklı binaların yapılabileceğini dile getirdi. Aksungur, “Belki de çok basit bir hatadan dolayı bu binalar enkaz yığını haline geldi. En aşağıdan en yukarıya doğru inşaat mühendislerinin, mimarların, şehir plancılarının, yerel yöneticilerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin mevcut bina envanterini tespit etmesi ve yenileme çalışmalarına gitmeleri gerekiyor. Dere yatakları ve alüvyon yataklardan kaçınılması gerekiyor” dedi.

Her şantiyeye bir şef bina güvenliği için önemli

İnşaat Mühendisleri Odası'nca yürütülen ‘Her Şantiyeye Bir Şef, Bir Şantiyeye Bir Şef ’ kampanyasını anımsatan Aksungur, “Projelendirme, uygulama ve denetim önemli. Denetimi yapacak olan da şantiye şefidir. Her kademedeki sorumluların, görevlilerini layığı ile yerine getirmesi, adam sendecilikten uzak durulması, denetimin sağlanması, 'Bir şey olmaz’ lafının şantiyelerde yasaklanması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı sürece biz bu acıları daha çok yaşarız” ifadelerini kullandı. Adana’da yıkılan ve hasar gören binaların 1999 Marmara depreminin hemen ardından 2000 yılında hayata geçirilen yapı denetim yasası ve deprem yönetmeliğine göre inşa edilen binalar olduğunu kaydeden Aksungur, “Ruhsatlı binalardaki bu yıkımların, bu can kayıplarının sorumluları, yapılan hatalar mutlaka tespit edilmeli” çağrısı yaptı. Aksungur, Odaya bağlı teknik ekiple Adana'da yıkılan binalarda ilk gözlemleri yaptıklarını kaydederek, ayrıntılı incelemelerinin yetkili kurumlarla birlikte sürdüğünü vurguladı. Adanalıların tedirgin olduğunu söyleyen Aksungur, çok sayıda vatandaşın arayıp evlerinin güvenilir olup olmadığının incelenmesini talep ettiğini aktardı. Adana’daki yapı stokunun güvenilirliğinin tespit edilmesinin bu acıların bir daha yaşanmaması için elzem olduğunun altını çizen Aksungur, “Deprem güvenliği olmayan binalara ilişkin devlet acil önlemler almalıdır” diye konuştu. 6 bin dolayında gönüllü üyeleriyle deprem bölgesinde yapılacak hasar tespit çalışmaları için hazır olduklarını da sözlerine ekledi.