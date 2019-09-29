Depreme karşı ortak GSM hattı kurulacak

29 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde oluşan hasarlarla ilgili bilgileri ve iletişim alanında alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı. Oktay, “Mevcutta olan 3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık. 3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak” dedi.

Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Maslak'taki binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde 320 dairenin ağır hasarlı, yaklaşık bin 895 dairenin de az hasarlı olduğu bilgisini veren Oktay, "Özellikle ağır hasarlı olanlarda tahliyeler yapıldı. Tahliye edilenlerden de çoğu yine yakınlarının yanında kalıyor. 96 kişi de bizim misafirimiz olarak ilgili kurumlarımızca misafir ediliyor. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Okullarımızla ilgili Valimiz gerekli açıklamalarını yaptı. Şu anda 29 okulumuz yarın tatil olacak. Bunlarla ilgili incelemeler de yapılacak. Salı günü de açılmayacak olan diyelim ki ağır hasarlı olan okulumuz varsa bunlar hemen yenilenecek. Bu okuldaki öğrencilerin nerelerde eğitim görecekleriyle ilgili en geç salı günü konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapılıyor, açıklamaları da yapılacak." diye konuştu.

GSM şirketleriyle görüşme



Oktay, haberleşme ve iletişimle ilgili GSM şirketleriyle yapılan görüşmelerde ele alınan konulara değinerek, şunları kaydetti:

"İlgili operatörlerle ve Türk Telekom'la bir toplantımız olacağını söylemiştik. Orada da yine bazı kararlar aldık. Biz sadece şunu gördük. Normal, zamanda herhangi bir zamanda 20 milyon... Bu GSM şirketlerimizle Türk Telekom'dan aldığımız verilerdir bunlar. Şu anda mesela 20 milyon kişinin birbirini aradığı bir hatta deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor arama. Tabii teknik sebeplerle de kendileri bize bunu çok detaylı olarak izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla biz bunu tekrar yaşamamak adına ne tür tedbirlere alabiliriz diye baktığımızda şunu gördük. Şu kararları aldık. Mevcutta Türkiye'de olan 3 operatörün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi var. Bunun 175 milyona çıkarılması dolayısıyla bunun ilgili operatörler arasında da paylaşımını yaptık. Yaklaşık 6 ay içerisinde bunlar bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone da bize 1 haftaya kadar döneceklerini ifade ettiler süreyle alakalı. Dolayısıyla biz Vodafone'da da yine bir sosyal sorumluluk olarak da görürsek onların da yine en kısa sürede bu kapasite artışını sağlayacağını düşünüyoruz. Biri buydu. 118 milyondan 175 milyon kapasiteye çıkarmak."

"Kimse özel davet beklemesin"

Oktay, bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'ta yapılan toplantılara çağrılıp çağrılmadığıyla ilgili yaşanan polemiğe yönelik sorusunu da cevapladı.

İş yapmaktan bu tür konuşmalara pek fırsat bulamadıklarını, bulmak da istemediklerini ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Biz iş yapıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Kınalıada'yı denize indirdi. 'Ne alakası var?' diyeceksiniz. Biz bir şeyi planladık mı, söz verdik mi yaparız. 9 ay öncesinde de indirdik. Konuşmayız, söz verdikse yaparız. Biz burada afeti yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hepimiz buradaydık. Talimatı ile diyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanının talimatıyla biz buradayız. Birisinin davetini beklemeyiz biz. Hele hele afetin yönetimi davet beklemez. Burada bir koordinasyon kurulu vardır. O koordinasyon kuruluna herkes gelmek durumundadır. 28 tane çalışma grubu var. 'Bu grup gelecek' denildiği anda herkes buradadır. Şimdi akşam toplantıyı yapıyorsunuz, 'sabah burada buluşacağız' diyoruz. Sayın bakanıma (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) ayrıca davette bulunduğumu ben hatırlamıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ben ayrıca davette bulunduğumu hatırlamıyorum. Valimize ayrıca davette bulunduğumu hatırlamıyorum. 1. Ordu Komutanı'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na Sahil Güvenlik Komutanı'na ayrıca davette bulunduğumu hatırlamıyorum. Emniyet buradaydı, İl Jandarma Komutanı buradaydı. Herkes sabah buradaydı. Bazılarına bu yetmiyormuş gibi ilave davet de valilik tarafından yapıldı."

"Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil" diyen Okyay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim işimiz kanal kanal dolaşmak değil, bizim işimiz kanal dolaşanlara laf yetiştirmek veya cevap vermek değil. İnsanlar biraz otursun işine baksın. Hele hele afette, afetin yönetimiyle ilgili sorumlu olduğu şehirde sorumluluğunu yerine getirsin. Sorumluluk insan hayatı üzerinden siyaset yapmak değildir, gereğini yapmaktır. Gereğinin yapılmasıyla alakalı nelerin olduğu, nasıl afetin yönetileceği ile ilgili her şey yazılıdır zaten. Kurallarıyla bellidir. Talimatı verdiğimizde herkes buraya gelir. Niye ayrıca özel de bir davet çıkarılıp iletildi, ona da gerek yoktur aslında. Talimat geldi mi herkes buradadır. Kimse özel davet beklemesin. Burada vatandaşımızın hayatı söz konusudur."

320 ağır hasarlı bina var

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Oktay, “Bugün son yaşadığımız depremle ilgili çalışmaların son durumun görmek üzere ziyaret ettik. Bakanımızla birlikte, valimizle birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Geldiğimiz noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Hatırlıyorsunuz, 35 yaralımız vardı, bunlardan 13 şu anda hastanelerde. Bunlarla ilgili detaylı yine paylaşımlar yapıldı. Binalarda ihbar hattına gelen 3 bin civarında ihbarımız vardı. bunlar, Çevre Şehircilik Bakanlığımızı birimleri hasar tespit çalışma grubuyla tamamı gözden geçirilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar incelenen 320 daire ağır hasarlı, gözüküyor. Bin 895 dairede az hasarlı binamız var. Özellikle Ağır hasarlı olanlar tahliye edildi, tahliye edilenlerin çoğu yakınlarının yanında kalıyor. 96 kişi de bizim misafirimiz olarak kalıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

29 okul pazartesi tatil



Okullarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Okullarımızla ilgili Valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Şu anda 29 okulumuz yarın tatil olacak. Çalışmalar yapılacak. Salı günü açılmayacak ağır hasarlı okulumuz varsa bunlar yenilenecek. Okuldaki öğrencilerimiz nerede eğitim görecekleri ile ilgili Salı günü gerekli çalışmalar ve açıklamalar yapılacak” diye konuştu.