Depremin 215'inci gününde Hatay'da ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, binlerce bina yıkılmıştı.

Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde dönüşüm programı kapsamında daha önce otopark ve işhanı bulunan arazide temel atmak için kazı çalışması başlatıldı.

İnşaat ekipleri kazı çalışması sırasında bir ceset buldu, olay yerine polis çağırıldı. Cesedin cinsiyeti veya kimliği belirlenemedi.

Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan cesede DNA testi yapılacak. Böylece cesedin kime ait olduğu belirlenecek.