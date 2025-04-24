Depremin ardından İstanbullular geceyi sokakta geçirdi

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş geceyi camilerde, parklarda ve araçlarında geçirdi. Türk Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, gece boyunca sıcak yemek ve içecek desteği sağladı.

Özellikle Fatih ilçesindeki parklarda çadır kuran vatandaşlar, yere serdikleri yataklarla soğuk havaya rağmen geceyi dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise ısınmak için ateş yakmayı tercih etti. Çay ve kahve ile ısınmaya çalışanların yanı sıra, araçlarında konaklayan vatandaşlar da görüntülendi.

İstanbul Valiliği’nin açıklamasının ardından kentteki birçok cami gece boyunca vatandaşların kullanımına açıldı. Şehzade Camii başta olmak üzere birçok ibadethanede battaniyeleriyle uyuyan vatandaşlar dikkat çekti.

Türk Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri de gece boyunca sahada kalarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve içecek dağıttı.