Depremin ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan açıklama

İstanbul Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardındam Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Balcıoğlu, deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Saha tarama çalışmaları devam ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, depremin ardından Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Peş peşe yaşanan 3.9, 6.1 ve 4.1 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından ilçede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerinin saha tarama çalışmaları aralıksız devam ederken, vatandaşlar toplanma alanları hakkında bilgilendirildi.

Silivri Belediyesi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden en yakın deprem toplanma alanlarının bilgilerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.