Depremin ekonomik zararı, gelişmiş ekonomileri dahi zorlayacak bir tutardır

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki KIVANÇ

Bu felaket, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 300 bine yakın binanın yıkılmasına ve 700 binden fazla bağımsız bölümün kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Ulaştırma, enerji, iletişim, tarımsal üretim ve şehir altyapıları ciddi şekilde zarar gördü, sanayi tesisleri ve ticari birimlerdeki tahribatlar ise üretim ve tedarik zincirini olumsuz etkiledi. Bu çok yönlü felaket, sadece insanlık açısından değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak da büyük kayıplara neden oldu.

Depremlerin yol açtığı ekonomik fatura, tahmini olarak 2.3 trilyon TL'yi (120 milyar dolar) aştı. Depremden kaynaklı ortaya çıkan bu rakam; gelişmiş ekonomileri dahi zorlayacak bir tutardır. Bu zararı atlatmak için devlet ve millet olarak her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmalıyız.

Ancak yardımlaşarak bu zorlu dönemleri geride bırakabiliriz. Adana da depremden herhangi bir işletme zarar görmedi. Firmalar, üretimlerine 10-15 gün ara verdi akabinde ise kaldıkları yerden çalışmalarına devam ettiler. Yaşamış olduğumuz bu büyük depremler, geçtiğimiz yıl ihracatımızda 7 milyar dolara yakın bir kayba sebep oldu. Fakat buna rağmen, Türkiye yüzde 0.6 artışla ihracatta 255.8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

2022 yılında yakaladığımız ihracat rakamlarına ulaşarak, üstüne koymayı başardık, bu takdire şayan bir başarıdır. Adana ise 2022'de tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamlarına ulaşarak 3 milyar 46 milyon dolarlık bir başarı elde etmişti. 2023 yılında ise 2 milyar 901 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Adana'nın bu zorlu süreçte gösterdiği performans, kentimizin potansiyelini ve dayanıklılığını gösteriyor. İhracat rakamlarını artırmak amacıyla 2024 yılında Adana'nın önemini vurguluyoruz.

Gelecek 5 yıl içinde, ülkemiz endüstrisinin nabzını tutacak olan Adana’da, 5 yeni organize sanayi bölgesi ve bir dizi küçük sanayi sitesi kurarak, bölgenin ve ülkemizin lokomotifi olmayı hedefliyoruz. Bu yeni yatırım alanlarıyla birlikte, Adana'nın ihracat rakamlarını daha da yükselterek, ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.