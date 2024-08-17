Depremin içeriği bilinmeyen afet konteynerleri: Turuncu kutularda ne var?

Kocaeli Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin ardından 2000'li yılların başında İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından kentin 39 ilçesine yerleştirilen ve hastane, okul bahçeleri, toplu yaşam alanları gibi noktalarda bulunan ve sayılarının artması için çalışmaların yürütüldüğü turuncu renkli konteynerlerin İstanbul'daki sayısı 574'e ulaştı.

İhtiyaç halinde vatandaşların kullanabilmesi için hazırlanan konteynerlerde jeneratör, kırıcı ve delici alet, su tankı, kriko, kazma, çadır, baret, aydınlatma, yangın tüpü, halatlar gibi malzemelerin bulunduğunu belirten Fatih Belediyesi Afet Yönetimi Birimi Sorumlusu ve Şehir Plancısı Murat Acar, konteynerlerden ilçe belediyelerinin sorumlu olduğunu söyledi. Acar, "Bu konteynerlerin anahtarları da yine sorumlu olan belediyelerimizde. Aynı zamanda emniyet teşkilatıyla da bunlar paylaşılıyor. Olası hırsızlıklara ve zarar görmelere karşı bu şekilde önlemler alınmış durumda" dedi.

Jeneratör, su gibi önemli ihtiyaçlar konteynerde

Konteynerlerde ilk müdahale için gerekli temel aletlerin olduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Olası bir afet ve acil durum anında orada bulunan vatandaşlarımızın ve oraya intikal edecek arama-kurtarma ekiplerinin kullanabileceği temel malzemeler var. Aynı zamanda ileri seviyede kullanılabilecek hiltiler var. Eldivenler, ilk yardım çantaları, bazı ilaçlar var. Bunların da bazı tarih aralıklarında yenilemesi yapılıyor. Çadır alanları kurulması ihtiyacına yönelik çadırlar var. Bir afet sonrasında akla gelebilecek birçok malzeme mevcut. Jeneratörler, su ihtiyacını karşılayacak şekilde sular... Hem vatandaşların hem de arama-kurtarma ekibinin kurtarma malzemesi olarak kullanabileceği çeşitli malzemelerimiz var."

Hırsızlık olayları anahtar paylaşımını engelliyor

"Hırsızlık olayları dolayısıyla ne yazık ki anahtarları vatandaşlarla paylaşmamız uygun olmuyor. Anahtarlar ancak kamu kurumlarının uhdesinde bulunuyor. Görevliler konteyneri açtıktan sonra vatandaşlarımız da kazma, kürek, çekiç gibi basit aletleri kullanabilir. İnsan hayatı söz konusu olduğu için buradaki arama-kurtarma aletleriyle bazı müdahalelere izin verilebilir. Afetlere müdahale profesyonellik gerektiren bir süreç. Bunu, bu konuda bilgi sahibi kişilerin yapmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşa konteyner açmada kim yardımcı olacak?

Yapılan çalışmalar sonusunda, vatandaşların birçoğunun, deprem afet konteynerleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığı görüldü. Konu ile ilgili fikri sorulan vatandaş Fuat İskanoğlu da afet konteynerinin ne olduğunu bilmediğini ancak ilk müdahale için anahtarlarının yakında olması gerektiğini söyledi. Konteynerleri daha önce gördüğünü dile getiren Tahsin Çalman ise "Bunlar deprem konteyneri ama kilitli. Deprem olduğunda bunu kim açacak? Vatandaşa kim yardımcı olacak?" diye konuştu.