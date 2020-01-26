Depremin yaraları sarılıyor

26 Ocak 2020

Türkiye, Elazığ’da meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen 6,8’lik depremle sarsılırken, yurdun dört bir yanından da deprem bölgesine destek yağdı. Bakanlıklar, Türk Kızılayı, AFAD, UMKE gibi kurumların yanı sıra belediyeler ve vatandaşlar da seferber olarak depremin yaralarının sarılması için harekete geçti. Deprem bölgesinde yaşayanların mağdur olmaması için çok sayıda araç, teçhizat ve ekip bölgeye sevk edildi.

İş dünyası da seferber oldu

Elazığ ve Malatya’yı vuran depremin ardından iş dünyası da teyakkuza geçti. Deprem sonrası iş dünyasından 'yaraları sarmak için göreve hazırız, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz' mesajı geldi. Bu konuda ilk adımı atan TOBB, bölgeye yardım göndermeye başladı.

TOBB, bölgeye yardım gönderiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm illerdeki oda ve borsalar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermeye başladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir" dedi.

İTO’dan 20 TIR malzeme

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 20 TIR temel ihtiyaç malzemesi gönderiyor. Avdagiç, İTO’nun 445 bin üyesine de seslenerek, “Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, Odamız ile iletişime geçebilir. İstanbul iş dünyası bu zor günde halkımızla bir ve beraber olduğu gösterecektir” diye konuştu.

İSO: Üzerimize düşen için hazırız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan “Deprem, hepimizi derinden üzdü. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ederek, ülkemize geçmiş olsun diyorum” mesajı yayınladı.

ASKON: Elazığ ile irtibat halindeyiz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Elazığ’daki deprem nedeniyle olabilecek tüm ihtiyaçları için dernek ve üyelerin hazırlıklara başladığını söyledi. Aydın, devletin Elazığ’da görevinin başında olduğunu ve halkın ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Elazığ şubemizle sürekli irtibat halindeyiz" dedi.

TİM: Talep ve talimatları bekliyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İhtiyaç olduğunda devreye girmek için hazır ve teyakkuzda bekliyoruz. Yapılan yardımların ve ihtiyaç malzemelerinin koordineli olarak dağıtılması için organizasyonu yapan kamu kurumlarından talep ve talimat gelmesini bekliyoruz. Tüm imkânlarımızla bölgeye yardıma hazırız" açıklamasında bulundu.

TESK: Kredi borçları ertelensin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya'daki depremde ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu. Palandöken, ayrıca, söz konusu afetzedelere işlerini yeniden kurma imkanı sağlamak için uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Esnaf kredilerinin taksit ve faizlerini TESKOMB ödeyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) ödeneceğini açıkladı.

Vergi, ceza ve SGK primleri ertelendi

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödemeleri süreleri 3 ay uzatıldı. Öte yandan SGK prim ödeme süresi de 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.

İş Bankası'ndan Türk Kızılayı’na 5 milyon lira

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgede vatandaşlara destek amacıyla Kızılay yardım kampanyası başlattı. İş Bankası Grubu, kampanyaya 5 milyon TL'lik katkıda bulunduğunu açıkladı.