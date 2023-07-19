Depremzede esnaf dükkanları için endişeli

Acil olarak yeniden hasar tespit çalışması yapılarak nihai sonuca göre yerinde dönüşüm veya taşınma gibi çözümler konusunda esnafımızla istişare ederek net bir yol haritası ortaya konulmalı” dedi. Sadıkoğlu yapılan görüşmeler sonrasında en önemli sorunun dükkanlara düzgün bir hasar tespit çalışmasının yapılmamış olmasına vurgu yaptı.

Sadıkoğlu, "Detaylı incelenmeden, kıl cal çatlak dahi olmamasına rağmen bitişik nizam nedeniyle yüzde 80 dükkâna ağır hasarlı raporu verilmiş. Esnafımız dükkânlarının büyük bir bölümünün hasarsız olduğunu düşünüyor. Sanayimizin neredeyse tamamının faaliyette olduğunu görüyoruz. Depremin ilk gününden beri çalışmaya devam eden esnafımız var.

Sanayi sitesinde bulunan 2580 dükkân sadece bir gün çalışmasa, kapatsa ticaret tıkanır. Böylesine önemli bir sanayinin sakinlerine kulak verilmiyor. Defalarca hasar tespiti için itirazlarda bulunan esnafımıza olumlu ve mantıklı herhangi bir cevap verilmemiş. Esnafımız, Yeni Sanayi Sitesi'nin ne olacağı konusunda da bilgi sahibi değil. Akıllarında hep bir soru işareti ile çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

“Elektrik kesme işlemleri durdurulmalı”

Sanayide dükkânların elektriklerinin kesilmesine sert tepki gösteren Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ağır hasar raporu verilen ama herhangi bir sorun teşkil etmeyen dükkânlarda esnafımız çalışmaya devam ediyor. Şimdi de bu dükkânların elektriklerini kesmeye başlamışlar. Elektrik olmadan sanayide hiçbir iş yapılamaz. Hasarsız dükkân bulamayan esnaf dükkânını nereye taşısın. Tonlarca ağırlığındaki makinelerini götürüp bir konteynerde de faaliyet yürütemez. Elektrik kesme işlemleri hemen durdurulmalı, kesilenler de yeniden açılmalıdır” dedi.