Depremzede il yatırım için destek bekliyor
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depreminde büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş’ı her alanda ayağa kaldırmaya kararlı olduklarını söyledi. Buluntu, şehrin üretim gücünü artırmak için yeni yatırım alanları açacaklarını belirtti.
Ziya İPEK
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümünde bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
6 Şubat depreminin şehir üzerinde büyük tahribat ve yıkıma yol açtığını, başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Adıyaman ve Malatya’da tüm ticari faaliyetlerin belirli bir süre durduğunu anımsatan Buluntu, imalathanelerin fiziki deformasyonuyla beşeri sermayedeki kaybın bu dönemde dış ticareti olumsuz etkileyen nedenlerin başında geldiğini aktardı.
Ülkemizde üretimin modernleştirilmesi ve makineleşme girişimlerinin oldukça yüksek olduğunu ancak üretim için hala insan kaynağının vazgeçilmez bir noktada olduğuna dikkat çeken Buluntu, depremin etkisiyle hayatını kaybeden veya bulunduğu şehirlerden göç etmek zorunda kalan çalışanlardan dolayı üretimin sekteye uğradığını, azalan üretimin de ihracat rakamlarını aşağıya çektiğini kaydetti.
Buluntu, şunları kaydetti: “İki yıllık süreçte Kahramanmaraş'ta ticari hayat, depremin yarattığı zorluklara rağmen toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarıyla şekillendi. Halen eksiklerimiz mevcut. Esnafın konteyner çarşılarda faaliyetlerine devam etmesi, belirli sektörlerde ihracatın sürdürülmesi ve şehrin farklı bölgelerinin yeni ticari merkezler haline gelmesi, bu sürecin önemli adımları arasında yer almaktadır.
Hem ekonomik toparlanmayı hızlandırmak hem de kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına daha uzun vadeli ve kapsamlı desteklere ihtiyaç duyuyoruz” dedi.
Buluntu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce yayınlanan Kurulan Şirket İstatistiklerine bakıldığında önceki yıla göre Kahramanmaraş’ta 2024 yılında yüzde 4 artışın görüldüğünü, toplamda ise 1.108 yeni şirket veya işletmenin kurulduğunu kaydetti. Genel itibarıyla 2024 yılında önceki yıla göre yatırım teşvik belge sayısı ve yatırım tutarında da düşüş yaşandığını aktaran Buluntu, 2024 yılında 231 belge/yaklaşık 18 milyar TL yatırım var. Zorluklara rağmen Kahraman şehrimizin kahraman girişimci ve yatırımcıları faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor” dedi.
“İhracatta 1 milyar doların üzerine çıktık”
Kahramanmaraş’tan gerçekleştirilen ihracatın deprem ve gerek ulusal gerekse küresel ölçekteki olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 11 artış gösterdiğini aktaran Mustafa Buluntu, 2024 yılında 1 milyar 128 milyon dolar tutarında ihracat rakamlarına ulaştıklarını bildirdi. Buluntu, “Özellikle 2023 depremleri sonrasında rekabet gücümüz ciddi şekilde düştü.
Kalifiye eleman kayıplarımız oldu. İşletmelerimiz yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Makineler hasar aldı. İlimiz ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturmak üzere organize sanayi bölgeleri yapılandırma süreçlerinde bürokratik ve mevzuat süreçlerini hızlandırmamız gerekiyor.
Büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgeleri yatırımcılar için bölgeyi daha cazip hale getirecektir. Bu alanlarda yönetim kurulumuzla beraber çalışmalarımız sürüyor.”
“Şehrin kalkınması ancak üretim ve ticaretle mümkün”
Buluntu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altyapı iyileştirmeleri, sanayi ve iş gücü potansiyelinin desteklenmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, şehrin geleceği için sağlam temeller oluşturacaktır. Bu adımların bir an önce hayata geçirilmesi, Kahramanmaraş'ın sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yeniden güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Şehrin kalkınması ancak üretim ve ticaret yoluyla mümkün olabilecektir. Teşvik belgesi sayısına göre en çok yatırım yapılan alt sektörler 'tekstil elyafının hazırlanması ve iplik haline getirilmesi; tekstil dokumacılığı', 'trikotaj (örme) ürünleri imalatı' olmuştur. 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem, şehrimizde derin yaralar açtı. Ancak bu zor günleri geride bırakabilmek adına hem iş dünyası hem de vatandaşlarımız büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.”
Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için üretim ve ticaretin güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını bu kapsamda, önemli projelere öncülük etiklerini aktaran Mustafa Buluntu, savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye’nin en önemli aktörlerinden TUSAŞ ile yaptıkları iş birliğinin şehir için dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.
Buluntu, “Bu proje kapsamında, Kahramanmaraş’ta yüksek katma değerli üretim alanları oluşturmayı hedefliyoruz. TUSAŞ'ın bölgemizde faaliyete geçmesi, hem istihdamı artıracak hem de yerel sanayicilerimizi uluslararası pazarlara taşıyacaktır. Bu, Kahramanmaraş’ın savunma sanayiindeki potansiyelini ortaya çıkaracak ve teknolojik dönüşüme öncülük edecektir.” dedi.