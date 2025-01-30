Depremzede il yatırım için destek bekliyor

Ziya İPEK

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başka­nı Mustafa Buluntu, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl­dönümünde bugüne kadar yap­tıkları çalışmalara ilişkin değer­lendirmelerde bulundu.

6 Şubat depreminin şehir üzerinde bü­yük tahribat ve yıkıma yol açtı­ğını, başta Kahramanmaraş ol­mak üzere Hatay, Adıyaman ve Malatya’da tüm ticari faaliyet­lerin belirli bir süre durduğunu anımsatan Buluntu, imalatha­nelerin fiziki deformasyonuyla beşeri sermayedeki kaybın bu dönemde dış ticareti olumsuz etkileyen nedenlerin başında geldiğini aktardı.

Ülkemizde üretimin modern­leştirilmesi ve makineleşme gi­rişimlerinin oldukça yüksek ol­duğunu ancak üretim için hala insan kaynağının vazgeçilmez bir noktada olduğuna dikkat çe­ken Buluntu, depremin etkisiyle hayatını kaybeden veya bulun­duğu şehirlerden göç etmek zo­runda kalan çalışanlardan dola­yı üretimin sekteye uğradığını, azalan üretimin de ihracat ra­kamlarını aşağıya çektiğini kay­detti.

Buluntu, şunları kaydetti: “İki yıllık süreçte Kahraman­maraş'ta ticari hayat, depremin yarattığı zorluklara rağmen to­parlanma ve yeniden yapılan­ma çabalarıyla şekillendi. Halen eksiklerimiz mevcut. Esnafın konteyner çarşılarda faaliyetle­rine devam etmesi, belirli sek­törlerde ihracatın sürdürülme­si ve şehrin farklı bölgelerinin yeni ticari merkezler haline gel­mesi, bu sürecin önemli adımla­rı arasında yer almaktadır.

Hem ekonomik toparlanmayı hızlan­dırmak hem de kalıcı ve sürdü­rülebilir kalkınmayı sağlamak adına daha uzun vadeli ve kap­samlı desteklere ihtiyaç duyu­yoruz” dedi.

Buluntu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce yayınlanan Kurulan Şirket İstatistikleri­ne bakıldığında önceki yıla göre Kahramanmaraş’ta 2024 yılın­da yüzde 4 artışın görüldüğünü, toplamda ise 1.108 yeni şirket veya işletmenin kurulduğunu kaydetti. Genel itibarıyla 2024 yılında önceki yıla göre yatırım teşvik belge sayısı ve yatırım tutarında da düşüş yaşandığı­nı aktaran Buluntu, 2024 yılın­da 231 belge/yaklaşık 18 milyar TL yatırım var. Zorluklara rağ­men Kahraman şehrimizin kah­raman girişimci ve yatırımcıları faaliyetlerine devam etmeye ça­lışıyor” dedi.

“İhracatta 1 milyar doların üzerine çıktık”

Kahramanmaraş’tan gerçek­leştirilen ihracatın deprem ve gerek ulusal gerekse küresel öl­çekteki olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 11 artış gösterdi­ğini aktaran Mustafa Buluntu, 2024 yılında 1 milyar 128 mil­yon dolar tutarında ihracat ra­kamlarına ulaştıklarını bildir­di. Buluntu, “Özellikle 2023 depremleri sonrasında rekabet gücümüz ciddi şekilde düştü.

Kalifiye eleman kayıplarımız ol­du. İşletmelerimiz yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Makineler hasar aldı. İlimiz ekonomisini ulusla­rarası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transfe­rini sağlamak, üretim ve istih­damı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellik­le üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uy­gun sanayi alanları oluşturmak üzere organize sanayi bölgeleri yapılandırma süreçlerinde bü­rokratik ve mevzuat süreçlerini hızlandırmamız gerekiyor.

Bü­yük ölçekli ve entegre yatırım­lar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgeleri yatı­rımcılar için bölgeyi daha cazip hale getirecektir. Bu alanlarda yönetim kurulumuzla beraber çalışmalarımız sürüyor.”

“Şehrin kalkınması ancak üretim ve ticaretle mümkün”

Buluntu, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Altyapı iyileştirmeleri, sanayi ve iş gücü potansiyelinin desteklenmesi ve ulaşım altya­pısının güçlendirilmesi, şehrin geleceği için sağlam temeller oluşturacaktır. Bu adımların bir an önce hayata geçirilmesi, Kah­ramanmaraş'ın sosyal, ekono­mik ve kültürel açıdan yeniden güçlenmesine büyük katkı sağ­layacaktır.

Şehrin kalkınması ancak üretim ve ticaret yoluyla mümkün olabilecektir. Teşvik belgesi sayısına göre en çok yatı­rım yapılan alt sektörler 'tekstil elyafının hazırlanması ve iplik haline getirilmesi; tekstil doku­macılığı', 'trikotaj (örme) ürün­leri imalatı' olmuştur. 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem, şehrimizde derin yaralar açtı. Ancak bu zor günleri geride bıra­kabilmek adına hem iş dünyası hem de vatandaşlarımız büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.”

Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için üretim ve ti­caretin güçlendirilmesi gerekti­ğine inandıklarını bu kapsamda, önemli projelere öncülük etik­lerini aktaran Mustafa Bulun­tu, savunma ve havacılık sana­yisinde Türkiye’nin en önem­li aktörlerinden TUSAŞ ile yaptıkları iş birliğinin şehir için dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

Buluntu, “Bu proje kapsa­mında, Kahramanmaraş’ta yük­sek katma değerli üretim alan­ları oluşturmayı hedefliyoruz. TUSAŞ'ın bölgemizde faaliyete geçmesi, hem istihdamı artıra­cak hem de yerel sanayicilerimi­zi uluslararası pazarlara taşıya­caktır. Bu, Kahramanmaraş’ın savunma sanayiindeki potansi­yelini ortaya çıkaracak ve tek­nolojik dönüşüme öncülük ede­cektir.” dedi.