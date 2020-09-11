Depremzedeler için yapılan konutların teslimi ekimde başlayacak

11 Eylül 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili, "Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız." dedi.

Kurum, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için toplamda 24 bin 500 konutun 10 bininin ise yıl sonuna kadar teslimine başlanacağını belirterek, "Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA