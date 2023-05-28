Depremzedeler konteynerlerde oy kullanmaya başladı
6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.
Türkiye iki hafta sonra yine oy kullanmak için sandık başına gitti.Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.
6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.
50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde, ilk turda bölgeye giden çok sayıda depremzede sandığa yoğun ilgi göstermişti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bölümü yıkılan Mithatpaşa İlkokulu'nun bahçesine yerleştirilen konteynerlerde oyunu kullandı.
Vatandaşlar Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Barguzu Ortaokulu bahçesinde kurulan konteynerlerde oylarını kullandı.