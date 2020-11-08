Depremzedelerin konutları bir yıl içerisinde teslim edilecek

08 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum." diyerek, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir." ifadesini kullandı.

"Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir." dedi.

"AK Parti Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı." şeklinde konuştu.

"Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz"

"İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı." diyen Erdoğan, "İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde yaralanan 1035 kişiden 3'ü ağır olmak üzere 24'ünün halen hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

"1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor"



İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz." ifadesini kullandı.