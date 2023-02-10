Depremzedelerin yerini gösteren portal

Depremin ilk anından itibaren Başarsoft Ankara’dan 40 kişilik bir ekip Twitter’a ve diğer sosyal medya ağlarına düşen yardım taleplerini tarayarak adresleri ve talep detaylarını ayıklayarak sınıflandırdı. Ardından koordinatlandırıp yeni kurmuş olduğu https:/deprem.basarsoft.com.tr portalına girdi.

Böylece adrese gerek kalmadan yardım çağrısında bulunanların yerlerinin tespit edilebilmesini sağladı. Portal, sadece Başarsoft ekibinin değil, ihtiyaç duyan herkesin yardım talebini girebilmesine göre planlandı. Yeni talepleri düzgün şekilde girebilmek için portala basit bir “+” butonu eklendi. Bu “+” butonuna basıldığında veri giriş ekranına ulaşılıyor ve kişinin ismi, bulunduğu adres, en son hangi tarihte haber alındığı, battaniye ve yiyecek ihtiyacı gibi bilgiler sisteme kaydedilebiliyor.

Uygulama cep telefonlarından ve yüksek internet kapasitesi gerektirmeden çalışabilmesi için basit bir web arayüzü olarak planlandı. Bu sayede herhangi bir uygulama indirmek, yüklemek, kaydolmak gibi sınırlayıcı adımlar yok. Burada toplanan veriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm kamu kurumlarına harita tabanlı bilgiler sunan CBS Genel Müdürlüğü’ne ve AFAD’ın AYDES uygulamasına aktarılmaya başlandı.

Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Belli bir yükün üstünde bilgi görüntülemek için hem web uygulamasına geçmek hem de yüksek talebi yönetebilmek adına bulut üzerinde konumlamak gerekiyordu. Amazon, depremin ertesi gün bize ulaştı ve ücretsiz yardım önerdiler. Uygulama geliştiren ekibimiz, Amazon Türkiye ekibiyle birlikte çalıştı ve 7 Şubat gecesi Amazon sunucularında portalı yayına aldık” dedi.

8 bin 500’den fazla talep koordinatlandı

8 Şubat saat 16.00 itibariyle portalda 8 bin 500’den fazla talep koordinatlandırılmış durumda. İlk anlarda göçük altında bulunulduğuna dair bilgiler yoğunlukta iken, şu anda yardım ihtiyaçları artmış durumda. Yardım ihtiyaçları da çocuk bezi, kadın pedi gibi hijyen malzemeleri, soğuğa karşı korumalı kıyafet talepleri, powerbank, çadır ve benzin gibi ürünlerden oluşuyor. Çözümlenmiş, geçerliliğini yitirmiş veriler ileride portaldan kaldırılacak ancak şimdilik tarih ve saat ekleyerek güncelliğin korunmasına özen gösteriliyor.

Portala; bölgedeki depremzede ve yardım ekiplerinin kullanabilmesi için açık ve çalışan eczaneler, yardım dağıtım noktaları, geceyi geçirmek için sıcak ve güvenli toplanma alanları da eklenecek. Portalın benzer uygulamalardan farkı manuel olarak gerçekten yardım isteyen ve detaylı bilgi veren talepleri eklemesi ve koordinat hassasiyetinin yüksek olması.