Depremzedenin ‘cep’te abonelik iptal hakkı var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgede pek çok vatandaş, ya ücretini ödeyemeyeceği ya da artık yararlanma imkanı bulunmadığı için cep telefonu abonelik sözleşmelerini iptal etmek istiyor. Ticaret Bakanlığının Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'ne göre, tüketici, belirsiz süreli veya bir yıl ve daha uzun abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden istediği zaman feshetme hakkına sahip bulunuyor. Süresi bir yıldan az abonelik sözleşmesinde de tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşme feshedilebiliyor.

‘Ayıplı hizmet’ kapsamında

Taahhütlü abonelikler ise belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilerle yapılıyor. Burada, tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde cayma bedeli talep edilebiliyor. OHAL ilan edilen deprem bölgesinde internet, telefon gibi hizmetlerde söz konusu cayma bedelinin alınmaması için kamunun düzenleme yapması önem taşıyor. Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, herhangi bir bedel ödemeden taahhütlü abonelik feshedilebiliyor.

Spor salonu ve dershane gibi kurumlarla imzalanan hizmet sözleşmelerinde ise deprem bölgesinde artık bu hizmetin verilmesi mümkün değilse "ayıplı hizmet" kapsamında fesih imkanı bulunuyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) da telekomünikasyon sektörüne yönelik abonelikler konusunda düzenleme yaparak ilgili şirketlere bildirmesi gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, "Sözleşmelerinin sonlanmasını isteyen tüketicilerin yapmış olduğu ödemelerden aldıkları hizmet tutarı düşülerek, kalan tutar kendilerine iade edilmelidir" dedi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal da "Taahhütlü aboneliklerde, aboneliğini değiştirme ya da iptal etmek isteyenlerden cayma bedeli alınmamalı. Kamu da bu konuda gerekli desteği sağlamalı" diye konuştu.