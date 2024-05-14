Depremzedenin konteynerinden buzdolabı ve klima çalındı!

Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-13 konteyner kentine giden kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, depremzedenin kaldığı konteynerin kapısını zorlayarak içeriye girdi.

Kimsenin bulunmadığı esnada içeriye giren şahıs ya da şahıslar burada bulunan buzdolabını, klimayı yerinden söktü. İçeride değerli eşyaları da arayan hırsız, klima ve buzdolabını çalarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri soyulan konteynerde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.