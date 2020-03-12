Derbi maçı şifresiz kanaldan yayınlanabilir
Türkiye’de maçların 1 Nisan’a kadar seyircisiz oynanacak olması gözleri yayıncı kuruluşa çevirdi. BeinSports yetkililerinin maçları şifresiz kanaldan yayınlamak için çalışma yapabilecekleri öğrenildi.
Ceyhun KUBURLU
Avrupa’da maçların seyircisiz oynanmasının ardından bazı ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz kanaldan yayın yapacaklarını duyurdu.
Türkiye’de de maçların 1 Nisan’a kadar seyircisiz oynanacak olması gözleri yayıncı kuruluşa çevirdi.
BeinSports yetkililerinin konuyla ilgili olarak toplandıkları ve maçları şifresiz kanaldan yayınlamak için çalışma yapabilecekleri öğrenildi.
Eğer şirket yetkilileri şifresiz yayınlama kararı alırsa Galatasaray-Beşiktaş derbisi şifresiz kanaldan yayınlanabilir.