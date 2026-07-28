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Dereköy Sınır Kapısı 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılıyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Dereköy Sınır Kapısı'nın 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılacağını bildirdi.

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Dereköy Sınır Kapısı 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılıyor

Dereköy Sınır Kapısı, 1 Ağustos'tan itibaren 3,5 tona kadar ticari araçlarla yük taşımacılığına açılacak.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nın yük trafiğine açılmasının Kırklareli açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eti. Ilık, uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların karşılığının alındığını kaydetti.

Uygulamanın kentin üretim, ihracat ve lojistik potansiyelini güçlendireceğini aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu başarı, ortak aklın ve güçlü işbirliğinin eseridir. Ancak bu adımı bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Hedefimiz, Dereköy Sınır Kapısı'nın modern altyapısıyla tam kapasite yük taşımacılığına hizmet veren ve ülkemizin Balkanlar'a açılan en önemli ticaret kapılarından biri haline gelmesidir.

Kırklareli'nin üretimi, ihracatı ve istihdamı için çalışmaya, ilimizin hak ettiği yatırımları ve fırsatları takip etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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