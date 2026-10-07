Derin Mermerci’nin Boğaz’daki yalısına vapur çarptı: "Verilmiş sadakamız varmış"

İstanbul Boğazı’nda bir yolcu vapurunun Üsküdar Vaniköy’deki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı’na çarpması hasara yol açtı.

Derin Mermerci’nin yaşadığı yalıda meydana gelen kaza, dün saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Boğaz turu yaptığı belirtilen yolcu vapuru, henüz belirlenemeyen nedenle yalıya doğru sürüklendi.

Vapur önce yalının önünde demirli bulunan tekneye, ardından yalının rıhtımına çarptı. Çarpmanın etkisiyle rıhtımdaki korkuluklar ve bahçe mobilyaları zarar gördü.

“Rıhtımımı yok ettiler”

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci, olay sırasında uyumak üzere olduklarını belirtti.

Mermerci, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada, “Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor. Rıhtımımı yok ettiler. Dava açacağım, benim çocuklarım bu evde... Korkunç bir travma yaşadılar” ifadelerini kullandı.

“Verilmiş sadakamız varmış”

Mermerci daha sonra yaptığı paylaşımda ise kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmamasına dikkat çekerek, “Çok şükür, bin şükür. Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış. İyilik yap denize at” dedi.