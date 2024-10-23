Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına 'urganla' yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşma yaparak PKK'nın silah bıraktığını ilan etmesine yönelik çağrısı gündemdeki yerini koruyor. Çağrıya bazı muhalefet partileri çok sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Meclis'te düzenlediği grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Dervişoğlu konuşmasının bir bölümünde Bahçeli'ye "Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Şehitlerimiz gözlerini kırpmadan ölüme giderken asla ve kat'a sizin yaptıklarınızdan utandıkları kadar mutazarrır olmadılar. İdam sehpalarına giden arkadaşlarımız bile gururla gittiler. Siz bu milletin vefasını astınız. Çıkıp diyorsunuz ki 'Bu milattır.' Madem milattır onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Al şimdi bu ipi, baş köşede, başının ucuna as" sözleriyle seslendi.

İYİ Parti lideri daha sonra kürsüden yere doğru urgan ipi attı. Bu sırada İYİ Parti sıralarından "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları yükseldi.