Dervişoğlu: Biz muhalif değiliz, çoğunluğuz, milletiz

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, meydanlarda şanlı Türk bayrağına nazire yapılırcasına paçavralar sallandığını söyledi.

Saraçhane'deki izinsiz gösterilere işaret eden Dervişoğlu, "Genç, yaşlı, kadın, erkek, işçi, emekli bunca insan, milliyetçisi, muhafazakarı, sosyal demokratı neyi protesto ediyor?" sorusunu yöneltti.

Emniyet güçlerine seslenen Dervişoğlu, "Gençliğinizin heyecanı, rozetlerinizin gücü ve devlet görevinin verdiği özgüvenle ileride pişmanlık duyacağınız şeylerden uzak durun. Mukaddes görevinizi, üniformanızı, kendilerini devlet zannedenlerin kibrine ve hırsına lekeletmeyin." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, bürokrasi ve yargı makamlarında bulunanlara yönelik ise "Ağaca yaslanmayın kurur, insana güvenmeyin ölür. Sadece bir şey payidardır; o da büyük Türk milletidir." ifadesini kullandı.

"Türk milletinin sabır taşı serttir"

Türk milleti olmanın, Türk vatanının, Türk Devleti'nin ve Türk bayrağının kullanma kılavuzunun, Cumhuriyet olarak 101 yıl önce emanet edildiğini dile getiren Dervişoğlu, "Bir çift mavi göz 100 yıl önceden bugünleri gördü, ne yapmamız gerektiğini tek tek anlattı ve şansa hiçbir şeyi bırakmadı, yazarak bize miras eyledi. Bilinsin isterim Türk milletinin sabır taşı serttir ama çatladığında gök yarılır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in hürriyetle kaim, adaletle daim olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Devletin tapusu hiç kimsede değildir. Mahkeme de kadıya asla ve kata mülk değildir." sözlerini sarf etti.

Adaletin tecelli edeceğini belirten Dervişoğlu, Türk milletinin vicdan kantarının dün şaşmadığını, bugün ve yarın da şaşmayacağını söyledi.

Dervişoğlu, 50 senedir siyasetin içinde olduğunu anımsatarak, "11 aydır bu son kalenin, İYİ Parti’nin Genel Başkanıyım. 11 aydır adliye koridorlarındayım, cezaevleri ziyaretlerindeyim. Gittiğim hiçbir ilde, ilçede, köyde yüzünü eğmeyen bir tek baba, endişesiz tek bir ana, umutla dolu neşeyle gülen tek bir genç görmedim." dedi.

"Biz muhalif değiliz, çoğunluğuz, milletiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara dikkati çeken Dervişoğlu, kendisine "Yarın yolsuzluk çıkarsa ne diyeceksin?" sorusunu yöneltenler olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 'Türk Milleti adına' diye imza atılan hangi kararda Türk milleti kendi vicdanını bulmuştur da, bu sefer bulacak sanıyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz? Şimdi ancak sadaka sayılabilecek bir bayram ikramiyesi bile vermeyi beceremeyenlere soruyorum; bu yarattığınız kaosla, 3 günde harcanan, buhar olan, yok edilen milyarlarca dolarla kaç emekliye, kaç memura, kaç işçiye ne kadar bayram ikramiyesi verilirdi?"

Milletin çok bedel ödediğini söyleyen Dervişoğlu, kendilerinin, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayan insanların ve onların ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bugünün, siyaseten fırsat günü değil, mücadele günü olduğunu dile getiren Dervişoğlu, siyaset ile mücadele etmenin karıştırılmamasını istedi.

"Biz muhalif değiliz, çoğunluğuz, milletiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, hiç kimsenin mücadele etmeyi, muhalif olmak zannetmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz Cumhuriyetine bağlı, namuslu Türk vatandaşlarıyız. Biz muhalif değiliz, çoğunluğuz, milletiz." diye konuştu.

Ne kadar sürerse sürsün hürriyetin ve Cumhuriyet'in kazanacağını belirten Dervişoğlu, milletin meydanları kuru bir muhalefet arzusuyla doldurmadığını aktardı. Dervişoğlu, "Hiçbir bataklığa saplanmadan, azimle ve kararlılıkla, milletimizin tartışılmaz gerçekleriyle yolculuğumuzu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.