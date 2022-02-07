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Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Erdoğan'ın COVID-19 rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturmalar kapsamında, yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

 

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