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“Destansı mücadeleyi iftiharla hatırlıyoruz”

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret ederek şehitler için Kur'anı Kerim okudu. Erdoğan, “Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan, ‘15 Temmuz Demok­rasi ve Milli Birlik Günü’ do­lasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yaka­sı’ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emi­ne Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İle­tişim Başkanı Fahrettin Al­tun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sa­yan Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Os­man Nuri Kabaktepe’nin ya­nı sıra bazı milletvekilleri, il­çe belediye başkanları, gazi­ler ve şehit aileleri yer aldı.

Ziyarette, şehitler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şe­rifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Çamlıca Ca­mii İmam Hatibi Yunus Bal­cıoğlu Kur’an-ı Kerim oku­du. Cumhurbaşkanı Erdo­ğan da Fatiha Suresi’ni ve Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti­ni okudu.

İl Müftüsü Safi Ar­paguş ise 15 Temmuz şehit­lerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti. Er­doğan, ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptık­ları çağrıları dahi bekleme­den hainlere direnmek üze­re sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür etti.

“Kıyamete kadar affetmeyeceğiz”

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktı­ğı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin ya­zıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprü­sü’nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci al­çaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masum­ları katletmeye devam etti­ler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere top­lam 34 vatan evladını şehit verdik.

Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledik­leri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unut­madık ve unutmuyoruz. Ay­nı şekilde milletimizin çıp­lak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de bü­yük bir iftiharla hatırlıyoruz.

‘İnsan bir kere ölür, adam gi­bi ölür’ diyen, ‘Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim’ diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanları­nı her daim şükranla anaca­ğız. Adını tarihe ve milleti­mizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kah­ramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz’a ‘oyun’ diyenleri, ‘tiyatro’ di­yenleri, utanmadan ‘danışık­lı dövüş’ diyenleri de kıyame­te kadar affetmeyeceğiz.”

Erdoğan, 15 Temmuz’a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tez­gahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyledi.

“Bu millet istiklaline do­kunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan son­ra da bozmaya devam ede­cektir. Rabb’im bir daha biz­leri böyle menfur girişimler­le karşı karşıya bırakmasın” diyen Erdoğan, şehitleri unutmayıp, 15 Temmuz ru­hunu ihya eden herkese ayrı ayrı teşekkür etti.