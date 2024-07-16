“Destansı mücadeleyi iftiharla hatırlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan, ‘15 Temmuz Demok­rasi ve Milli Birlik Günü’ do­lasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yaka­sı’ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emi­ne Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İle­tişim Başkanı Fahrettin Al­tun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sa­yan Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Os­man Nuri Kabaktepe’nin ya­nı sıra bazı milletvekilleri, il­çe belediye başkanları, gazi­ler ve şehit aileleri yer aldı.

Ziyarette, şehitler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şe­rifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Çamlıca Ca­mii İmam Hatibi Yunus Bal­cıoğlu Kur’an-ı Kerim oku­du. Cumhurbaşkanı Erdo­ğan da Fatiha Suresi’ni ve Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti­ni okudu.

İl Müftüsü Safi Ar­paguş ise 15 Temmuz şehit­lerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti. Er­doğan, ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptık­ları çağrıları dahi bekleme­den hainlere direnmek üze­re sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür etti.

“Kıyamete kadar affetmeyeceğiz”

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktı­ğı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin ya­zıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprü­sü’nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci al­çaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masum­ları katletmeye devam etti­ler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere top­lam 34 vatan evladını şehit verdik.

Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledik­leri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unut­madık ve unutmuyoruz. Ay­nı şekilde milletimizin çıp­lak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de bü­yük bir iftiharla hatırlıyoruz.

‘İnsan bir kere ölür, adam gi­bi ölür’ diyen, ‘Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim’ diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanları­nı her daim şükranla anaca­ğız. Adını tarihe ve milleti­mizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kah­ramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz’a ‘oyun’ diyenleri, ‘tiyatro’ di­yenleri, utanmadan ‘danışık­lı dövüş’ diyenleri de kıyame­te kadar affetmeyeceğiz.”

Erdoğan, 15 Temmuz’a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tez­gahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyledi.

“Bu millet istiklaline do­kunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan son­ra da bozmaya devam ede­cektir. Rabb’im bir daha biz­leri böyle menfur girişimler­le karşı karşıya bırakmasın” diyen Erdoğan, şehitleri unutmayıp, 15 Temmuz ru­hunu ihya eden herkese ayrı ayrı teşekkür etti.