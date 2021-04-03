Destici: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı sıfır olmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Toplantısı Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında Genel Merkez'de yapıldı. Toplantının ilk bölümünde, eski Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, başkanlık divanı üyelerine "Türkiye'de Alevilik ve Aleviler" konulu bir sunum yaptı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sunumu için Boztuğ'a teşekkür eden Destici, Alevi vatandaşların ülkenin ve milletin asli unsurları, milleti oluşturan bütünün parçalanamaz kısmı olduğunu belirtti.

Parti olarak Alevi vatandaşlarla sık ve samimi görüşmelerini sürdüreceklerini aktaran Destici, "Diğer vatandaşlarımız gibi onların taleplerini, isteklerini ve problemlerini de kamuoyu gündemine taşıyacağız. Her türlü meselelerinin ve haklı taleplerinin çözümü konusunda yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçim barajı

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Partimizin de desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı sıfır olmalı. Hazine ve seçim yardımları birbirinden ayrılmalı. Seçime katılacak olan tüm siyasi partilere adil ve ölçülü miktarda yardım yapılmalı. Aday belirleme sürecinde belli bir oran için mutlaka ön seçim yapılmalı." görüşünü dile getirdi.

Ülke ve dünya gündeminin yanı sıra, teşkilat ve üye kayıtları gibi konuların ele alındığı toplantıda, Hukuk, Seçim ve Siyasi İşler Başkanlığınca yeni anayasa çalışmaları, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.