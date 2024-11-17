Detaylar belli oluyor: Yeni yargı paketi ile neler değişecek?

Pakette, suç işleyenlerin denetimli serbestlikten yararlanabilmeleri için belli bir süre hapis yatmaları öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu sayede, yasa dışı kumar oynayanların yanı sıra, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunanlar ve huzuru bozan diğer suçlular için de cezalar artırılıyor.

Dikkat çeken yenilikler neler?

- Yasa dışı kumar oynayanlar için hapis cezası gündemde.

- Trafikte makas atanlara ve drift yapanlara hapis yolu görünüyor.

- Düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılmasının cezası ağırlaştırılıyor.