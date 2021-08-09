DEÜ'nün yabancı öğrencilere 10 bin 115 kontenjan ayırmasına tepki: Kendi öğrencilerimize ihanet

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, 2021-2022 sezonu için yabancı uyruklu öğrenci kabulü kontenjan sayısını 10 bin 115 olarak açıkladı. Yabancı uyruklulara lisans bölümleri için 6 bin 225, ön lisans için ise 3 bin 890 kişilik kontenjan açılırken; öğrenciler istedikleri bölüme 2 bin 800 TL ile 54 bin TL arasında değişen ücretlerle girebilecek.

Üniversiteden yayınlanan broşürde yer alan bilgilere göre hukuk fakültesine 250, yüzde 30 Arapça eğitimli ilahiyat fakültesine ise 330 kişilik kontenjan verildiği görüldü. 70 kontenjan verilen tıp fakültesine giriş için ise 54 bin TL fiyat belirlenmesi dikkat çekti.

Üniversite yönetiminin kararına yönelik tepkiler sürüyor.

CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, konuyu Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının bir yılda yüzde 1 buçuktan yüzde 47'ye çıktığını belirten Purçu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"YÖK’ün son yayımladığı verilere göre 2019-2020 öğretim yılında üniversitenin toplam öğrenci sayısı 65 bin 234’ken, burada eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı sadece 992’ydi.

DEÜ tarafından açıklanan kontenjan ve yıllık öğrenim ücretleri tablosunda, ücretlerin 2 yıllık bölümler için 2 bin 800 ile 4 bin 600 TL, eğitim, fen ve edebiyat fakülteleri 5 bin ile 7 bin 300 TL mühendislik ve hukuk fakülteleri 7 bin 300 ile 14 bin 500 TL, tıp fakültesinin ise 54 bin 500 TL olduğu bilinmektedir. Kontenjanının yarısını yabancı uyruklu öğrencilere ücretli eğitim üzerinden açan devlet üniversitesi DEÜ, bunun üzerinden rant elde ediyor."

“Yabancı uyruklu öğrenciler göstermelik kolay bir sınava tabi tutuluyor.” diyen Purçu şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz zorluk seviyesi oldukça yüksek TYT ve AYT sınavlarına girerek alın teri döktüler. Her şey ortadayken sırf kendisi veya ailesi Türkiye’ye dışarıdan geldiği için bir yabancı öğrencinin yıllık 5-10 bin lira ücret ödeyerek hiçbir efor sarf etmeden, YÖS gibi göstermelik bir sınavla ellerini kollarını sallayarak bu bölümlere girebilmesi kabul edilemez. Bu durum başlı başına eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir durumdur. Bu resmen kendi öğrencimize yapılmış kabul edilemez bir ihanettir. İlim yuvası olan değerli üniversitelerimizi partili rektörlerin oyuncağı yapan iktidarın karşısında T.C. vatandaşı olan öğrencilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız.”

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan da partisinin üniversite örgütünün gündemi getirdiği kontenjanlara tepki gösterdi. Kotan, şunları söyledi:

"Üniversitelerde, amfilerde, sınıflarda yaklaşık 500-600 kişilik gruplardan bahsediyoruz. Bu üniversitenin hem eğitim kalitesini düşürüyor hem de bizim arkadaşlarımız açısından adaletsizlik olmuş oluyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin üniversiteler arasında çok fazla borca sahip olduğunu görüyoruz ve aklımıza 'Üniversiteler bir rant kaynağına mı dönüştürülüyor?' sorusu geliyor.

Ülkemizin parsel parsel satıldığı bugünlerde üniversitelerin eğitimin ranta, para kaynağı olarak aksettirilmesi bizim için tepki gösterilmesi gereken bir durum. Ülkemize Suriyelilerin, Afganların geldiğini ve yoğun yaşadığını görüyoruz. Bu yabancı uyruklu kavramı her ne kadar Alman’ı, İngiliz’i kapsasa da bundan en fazla Suriyeliler yararlanacak. Yararlanmalarında belki bir mahsur yok ama Suriyelilere verilen imkanlar neden Türk vatandaşına verilmiyor. Neden Türk vatandaşındansa Suriyeli bir adım öne geçiyor. Bu inanılmaz."

Özdağ: Yeter artık

Ayyıldız Hareketi lideri ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, DEÜ'nün kararına tepki gösterdi. Özdağ, "Türk çocukları üniversiteye giremiyor çünkü yerlerini yabancılar işgal ediyor. Yeter artık." dedi.

"Hangi gerekçe ile artırıldı?"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Bayır, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Bayır, önergesinde, "Bir tarafta yıllarca çaba gösteren öğrencilerimiz, diğer tarafta ise sadece üniversitenin gerçekleştirdiği sınava girerek yıllık ücreti verdikten sonra okuyacak olan yabancı öğrenciler... 9 Eylül Üniversitesi Rektörü, üniversite borcunu eğitimi satarak karşılayamaz." dedi.

DEÜ’deki yabancı öğrenci kontenjanının 41 kat artırıldığını belirten Bayır, şunları kaydetti:

"Dokuz Eylül Üniversitesi, sadece hukuk fakültesi için 500 kişilik kontenjanın 250'sini yabancı öğrencilere ayrıldı. Yabancı öğrenciler, üniversite sınavına girmeden yıllık 7 bin 300 Türk lirası karşılığında hukuk fakültesinde okuyabilecek. Bu, eşitlik ilkesiyle bağdaşmayan bir durumdur. Bu uygulama haksızdır. Öğrenciler arasındaki etkileşimi bozan bir uygulamadır.

Taraf olduğumuz Lizbon Sözleşmesi ve Bologna sürecine rağmen denklik bekleyen yaklaşık 64 bin gencimiz var. Yurt dışında eğitim görüp yatay geçiş ile Türkiye'de, kendi ülkesinde eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler üniversiteye kabul edilmezken hangi gerekçe ile yabancı uyruklu öğrenciler alınmaktadır? Ücretli yabancı öğrenci sayısı, hangi kriterler baz alınarak belirlenmiş ve artırılmıştır? Yabancı öğrenci kontenjan artırımı, hangi gerekçe ile yapılmıştır? Biz bu sorularımızın cevaplarını net bir biçimde bekliyoruz.”