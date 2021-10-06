Dev Airbus A380, İstanbul'a acil indi
Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
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Dünyadaki en büyük yolcu uçağı olarak gösterilen Airbus A380, Türkiye hava sahasına girdikten sonra 66 yaşındaki kadın yolcu rahatsızlık geçirdi. İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun durumunun ağırlaşması üzerine pilotlar İstanbul Havalimanı'ndan acil iniş izin istedi.
İzin verilen EK-2 sefer sayılı uçak 20.30'da İstanbul Havalimanı'na indi ve sağlık ekipleri hastaya müdahale etti.
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