Dev yangın ucuza tatil yapanları da vurdu

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Fransa’da otellere göre daha uygun fiyatlı tatilin simgesi olan kampçılık, yaz sezonunun ortasında büyüyen orman yangınlarının ekonomik baskısı altına girdi.

Ülkenin güneybatısındaki yangınlar, binlerce tatilcinin kamplardan çıkarılmasına, rezervasyonların iptal edilmesine ve bazı işletmelerde yıllık cironun önemli bölümünün kaybedilmesine yol açtı.

1.200 kişi yarım saatte çıktı

Biscarrosse yakınlarındaki Domaine de La Rive kampında tahliye emri, ailelerin akşam yemeklerine oturduğu sırada geldi.

Alevlerin çam ormanlarının içinden kamp alanına yaklaşması üzerine polis, işletme yönetiminden yaklaşık 1.200 tatilciyi hızla bölgeden çıkarmasını istedi.

Kamp alanı yarım saatten kısa sürede tamamen boşaltıldı. Tatilcilerin bir bölümü yemeklerini, kişisel eşyalarını ve kamp malzemelerini masalarda bırakarak ayrıldı.

Yangın tesise doğrudan ulaşmadı ancak güvenlik gerekçesiyle günlerce yeni müşteri kabul edilemedi. İşletmenin yeniden açılması planlansa da rezervasyon iptalleri sezon gelirini şimdiden düşürdü.

62 kamp boşaltıldı

Yangınların etkili olduğu Nouvelle-Aquitaine bölgesinde toplam 62 kamp alanı tahliye edildi.

Kamplardan biri tamamen yok olurken üç tesiste daha küçük çaplı hasar meydana geldi. Lège-Cap-Ferret yakınındaki bir kamp alanında alevler, aceleyle terk edilen çadırlara yaklaşık iki metre kala durduruldu.

Fransa’daki kamp alanlarının önemli bölümü deniz kıyılarında, nehir kenarlarında veya ormanlık bölgelerde bulunuyor. Tatilcilere doğayla iç içe konaklama sağlayan konumlar, aynı zamanda tesisleri yangın, sel ve kıyı erozyonu gibi risklere daha açık hale getiriyor.

Fransa genelinde yaklaşık 7 bin 400 kamp alanı bulunuyor. Sektör, kapasitesi ve ülke geneline yayılmış tesis ağı nedeniyle Fransız turizminin en büyük konaklama kollarından biri kabul ediliyor.

Kayıp 2 milyon euroya ulaştı

Domaine de La Rive kampının tahliye ve kapanma nedeniyle yaklaşık 2 milyon euro gelir kaybına uğradığı hesaplanıyor.

Bu tutar, işletmenin yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geliyor. Sigortanın rezervasyon iadelerini ve zorunlu kapanma nedeniyle oluşan gelir kaybını tamamen karşılamaması bekleniyor.

Yangın bölgesindeki diğer kamp alanlarında da temmuz sonu ve ağustos rezervasyonları için iptaller arttı.

Ağustos ayı, kamp işletmelerinin yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Tahliyelerin ve yeni yangın ihtimalinin bu döneme denk gelmesi, özellikle tek tesis işleten aile şirketlerinin mali dayanıklılığını zorluyor.

Büyük kamp grupları zararları farklı tesislere dağıtabilirken küçük işletmelerin sezonluk geliri birkaç haftalık kapanmadan doğrudan etkileniyor.

Otel 116, kamp 22 euro

Fransa’da bir kamp alanında ortalama gecelik konaklama bedeli yaklaşık 22 avro seviyesinde bulunuyor. Otellerde ise ortalama geceleme maliyeti 116 euroya kadar çıkıyor.

Bu fiyat farkı, kampçılığı özellikle çocuklu aileler, gençler ve yaşam maliyetindeki artıştan etkilenen düşük ve orta gelirli tatilciler için önemli hale getiriyor.

Kampçılık Fransa’da yalnızca ekonomik bir konaklama modeli olarak görülmüyor. Ücretli izinlerin yaygınlaştırıldığı 1930’lu yıllardan itibaren çalışan ailelerin deniz kıyılarına ve kırsal bölgelere ulaşmasını sağlayan sosyal bir tatil geleneği taşıyor.

Ancak sektörün yapısı son yıllarda değişti. Kampların yüzde 80’den fazlası artık özel işletmeler tarafından yönetiliyor. Bazı yatırım grupları yüzlerce tesisten oluşan kamp zincirlerine sahip.

Havuz, su parkı, klima ve eğlence alanlarının eklendiği beş yıldızlı kamp tesislerinde haftalık konaklama bedeli 2 bin avroya kadar çıkabiliyor. Yangınlar, yüksek yatırım maliyeti taşıyan bu tesisler için de yeni bir sigorta ve güvenlik faturası oluşturuyor.

Kamp alanları yeniden tasarlanacak

Sektör temsilcileri, artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle kamp alanlarının mevcut yerleşim düzeninin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yangına dayanıklı bitkilendirme, çadır ve karavanların arasındaki mesafenin artırılması, acil çıkış yollarının genişletilmesi ve söndürme ekiplerinin suya erişiminin kolaylaştırılması değerlendirilen önlemler arasında bulunuyor.

Bazı tesislerin orman sınırından uzaklaştırılması veya tamamen başka bölgelere taşınması da seçenekler arasında.

Fransa’daki kamp sektörü daha önce de büyük yangınlarla karşılaşmıştı. Ünlü bir film serisine ev sahipliği yapan Flots Bleus kamp alanı, 2022 yılındaki yangında büyük ölçüde yok olmuştu.

Son tahliyeler, daha sıcak ve kurak yazların kampçılık açısından geçici değil kalıcı bir maliyet yaratabileceğini gösterdi.

Fransa’nın uygun fiyatlı tatil geleneğinin geleceğini, yalnızca konaklama fiyatları değil; tesislerin yangına ne kadar hızlı uyum sağlayacağı ve güvenlik yatırımlarının maliyetinin müşterilere nasıl yansıtılacağı belirleyecek.