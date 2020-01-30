Dev yolcu gemisinde koronavirüs alarmı!
İtalya'da bir yolcu gemisi koronavirüs şüphesiyle limana çekildi. 5 bin 200 yolcu taşıyan gemide 30 da Türkiye vatandaşı bulunuyor.
İtalya'da koronavirüs alarmı yaşanıyor. 5 bin 200 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi Çinli bir çiftin sağlık durumu nedeniyle Roma yakınlarındaki Civitavecchia limanına demir attı.
Çiftin koronavirüse yakalanmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Gemide mürettebatla birlikte 6 binden fazla insanın olduğu belirtildi.
Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu, NTV canlı yayınında konuştu.
Abitağaoğlu gemide 30 Türk yolcunun bulunduğunu aktardı. İlk bilgilere göre gemideki Türk vatandaşı yolcuların sağlık durumu iyi.
Türk yetkili Çinli çifte test yapıldığını birkaç saate sonucun geleceğini söyledi. Karantinaya alınan gemiden iniş yapılamıyor.
Ercan Abitağaoğlu, Çinli çiftin Hong Kong'da yaşadığını ve 27 Ocak'ta gemiye bindiğini söyledi.
Gemideki Türk yolcuların ise 25 Ocak'ta gemiye biniş gerçekleştirdiği aktarıldı.