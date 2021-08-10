DEVA lideri Ali Babacan 'Eşitlikçi Kentler Projesi'ni tanıttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezine düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi olarak siyaseti, her konuda insanların hayatının kolaylaştırılması için çalışılan bir alan olarak gördüklerini belirterek, "Yerel yönetimler eliyle şehirlerimizi sadece çöplerden değil, cinsiyet temelli ayrımcılıktan da temizlenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal hayatı paylaşan insanlar arasındaki ayrımcılığın her türlüsünü de reddediyoruz." diye konuştu.

Eşitlikçi kentler kurma umuduyla tasarladıkları planın, tüm bireylere eşit ve adil yaklaşan bir şehir yaşamını öngördüğünü dile getiren Babacan, bu kapsamda atacakları bazı adımları paylaştı.

Yaşanabilir şehirlerden konuşmaya, yaşam hakkından başlamak gerektiğine işaret eden Babacan, "Önce insan diyen DEVA Partisi olarak, Eşitlikçi Kentler Projesi sayesinde yerel yönetimlerin kapasitesini de etkin kullanarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu hususta 'tek kapı' sistemine geçeceğiz Böylece merkezi hükümet, belediyeler, sivil toplum, İŞKUR, şiddet önleme ve izleme merkezleri, barolar ve ilgili diğer kurumların eşgüdüm halinde çalışmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şiddet gören kadınların nereye, nasıl müracaat edeceğini, kendilerini nasıl koruyacağını bilmekte bazen güçlük çektiğini gördüklerini aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Tek kapı sistemini uygulamaya başlayacağız. Şiddet anında yerel yönetimlerin hizmetlerine hızla ulaşılmasını sağlayacağız. Bakanlıklarla koordineli yürütülecek 7/24 yardım merkezi ile çok dilli destek faaliyetini sürdüreceğiz. Böylece şiddetle mücadelede ana dili engelini de ortadan kaldıracağız. Şiddetin yaygın yaşandığı bölgelerde panik butonu, mobil güvenlik uygulamaları, etkin kamera sistemleri gibi teknolojik önlemleri alacağız. Şiddet mağduru kadınlara istihdam kolaylığı sağlayacak tedbirleri de gerçekleştireceğiz. Bu amaçla yerel yönetimlerde 'mor bayrak' politikasını hayata geçireceğiz. Mor bayrak politikasıyla şiddet mağduru kadınları çalışma hayatına dahil ederek ayakta durmalarına destek olacağız."

Tasarladıkları eşitlikçi kentlerin, özgürlük ve güvenliği garanti altına alan, kadınların hak ve özgürlüklerini kullanırken kendilerini rahat ve güvende hissedeceği şehirler olduğunu kaydeden Babacan, "Şehirlerimizde güçlü aydınlatma sistemleri oluşturarak kadınların güven içinde özgür olmalarına destek olacağız. Yine bu bağlamda toplu taşıma hizmetlerinde de yeni bir uygulama başlatacağız. Kadının güvenliğini sağlamak amacıyla gece belirli saatlerde durak dışında da yolcu indirme hizmetini hayata geçireceğiz." dedi.

Kadınların ekonomik durumlarını ve sosyal konumlarını güçlendirmek amacıyla kamu kaynaklarının kullanımında hakkaniyetli davranacaklarını da vurgulayan Babacan, kent yoksulluğunu kısa vadede sosyal yardımlar, orta ve uzun vadede ise istihdam ve girişimcilik uygulamalarıyla asgariye indireceklerini dile getirdi.

Babacan, 15 dakikalık kent adını verdikleri kendi kendine yeten mahalle modeline de çalışacaklarını, parka, sağlık ocağına, kültürel ve ticari ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesini 15 dakikaya indirecek projeleri uygulamaya başlayacaklarını anlattı.

"Her mahalleye nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı kreş"

Kentin yaya altyapısında ve ulaşım araçlarında bebeklilerin, yaşlıların ve engellilerin hayatını kolaylaştıracaklarını söyleyen Babacan, "Mahallelere çocuk engelli ve yaşlı bakım merkezleri açacağız. Her mahalleye nitelikli, güvenilir ve uygun fiyatlı kreş açarak, kadına ve aileye nefes aldıracağız." diye konuştu.

Babacan, yerel yönetimlerde de kadınların temsilinin yükselmesi ile ilgili yoğun bir çalışmaları olduğunu da bildirdi.