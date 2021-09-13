DEVA lideri Babacan: Seçimi açık farkla kazanmak gerekiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de katıldığı Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

Babacan, şunları söyledi:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen partilerle yakın bir diyalog içindeyiz. Bundan sonraki süreçte biraz da iş birliği aşamasına geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir parti parlamenter sisteme kendi başına götürebilecek meclis aritmetiğine sahip olmayacak. Parlamenter sistem isteyen partiler vatandaşımızın karşısına çıkarken beş, altı ayrı sistemle çıkarsa bunun güven açısından çok ikna edici olacağı kanaatinde değiliz. Türkiye’nin önünde tek bir parlamenter sistem hedefinin olması lazım.

'İktidar nasıl değişecek, bırakır mı?’ diyorlar. Seçimle değişecek. Bu milletin feraseti ve bu ülkenin köklerindeki demokrasi iradesi çok kuvvetli. Bu iradenin önünde kimse duramaz. Seçim günü geldiğinde açık bir farkla seçim kazanılırsa hiç kimse bir şey yapamaz. Açık farkla kazanmak gerekiyor seçimi. Uç uca olursa kırk türlü oyun olabilir. İstanbul’da olmadı mı?

"Bir ayda biter"

Ekonomiyle ilgili kurumları ayağa kaldırmamız bir aydır. İç işleyişini yeniden yapılandırmak, dürüst ve ehil kadroları işin başına koymak, bağımsız olması gereken kurumların tam bağımsızlığını sağlamak maksimum bir ayda biter. Gençlere ‘Rahat nefes alın, sosyal medyada istediğinizi paylaşın, kimse sizi paylaşımlarınızdan dolayı yargılamayacak’; gazetecilerimize ‘Hiçbir gazeteciyi eleştirel yazdığı, çizdiği, konuştuğu için işten kovdurmayacağız’ diye hükûmetin ilk gün yapacağı açıklama dahi ülkeye bir nefes aldırır. Adalet ve hukuk konusunda sağlam duracak bir iktidar kurulduğu gün bu ülkeye oluk oluk para akmaya başlar.

"200 liralık banknot 123 dolardı, bugün 23 dolar"

Hayat pahalılığı yirmi yılın en kötü noktasında. Gıda enflasyonu yuvarlayarak söylüyorum, yüzde 30. TÜİK’in açıkladığı rakam. En çok zam gıda ürünlerinde. 2009 yılında 200 liralık banknot tedavüle çıktı. Değeri 123 dolardı. Bugün 23 dolar. Vatandaşın cebindeki para pul olmuş durumda. Satın alma gücü hızla düştü, düşüyor.

Milli gelirimizi 3608 dolardan 2008 yılında 11.018 dolara çıkarttık. 2013’te 12.582 dolara ulaştık. Hükûmetin şu andaki 2023 hedefi bizim 2008’de ulaştığımız millî gelirin altında. Bu, Türkiye’nin fakirleşmesinin en somut göstergesi. Bu bir felaket. Zirve yıllarda orta gelir tuzağından korkuyorduk. Çünkü hukuk ve eğitim alanında Türkiye zayıf gidiyordu. Zirve yıllarındaki başarının kaynağı Sayın Erdoğan’sa, Türkiye’nin millî eğitimde de en azından bir dönem başarılı olması gerekirdi.

"Tek araç faiz"

2002’den 2018’e kadar Merkez Bankası’nın piyasa müdahalesiyle sattığı dövizin toplamı 8 milyar dolar. 2019’un başından 2020’nin sonuna kadar 130 milyar dolar sattı. 8 milyar doların tamamı açık, şeffaf. 2019 martındaki yerel seçimlerinden önce akılları sıra döviz kurunu sakin götürüp Merkez Bankası faizini belli bir noktada tutmak için kendilerine göre bir cinlik yapmışlar. Merkez Bankası’nın net rezervi eksiye düştüğü için dövizi kontrol edebilmeyle alakalı tek araç faiz. Faizi yüksek tutarak kuru belli noktada tutabiliyor. Yoksa niye Sayın Erdoğan faizi düşürtmüyor? Merkez Bankası yüzde 19 faizi yüzde 10’a indirirse ertesi gün kur öyle bir sıçrar ve kurdaki artış enflasyonu öyle bir vurur ki buna da cesaret edemiyorlar.”