DEVA Partili Gürcan gözaltına alındığını duyurdu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından gözaltı gerekçesinin "siyasi casusluk" olduğunu belirten Gürcan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde… Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, bugün saat 10.30'da partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklama yapması bekleniyor.

Metin Gürcan kimdir?

1976 doğumlu olan Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu.1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değişik birimlerinde çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek için 2015 yılında emekli oldu. Meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Metin Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde ‘Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle master derecesi aldı.İngilizce ve Rusça bilen Metin Gürcan, çeşitli Türk ve yabancı haber sitelerinde güvenlik konularında yazıları periyodik olarak yayınlanmaktadır.