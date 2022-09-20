DEVA Partili Yeneroğlu: Engelleri teker teker aşacağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Rüşvet, yolsuzluk, nüfuz ticareti, iltimas iddialarının üstü jet hızıyla örtülmeye çalışılıyor. İktidarın amacı susturmak, konuşturmamak ve kamuoyunun bilgi almasını engellemek. Emniyet, işi gücü bıraktı, pankart polisliği icat edip afişleri indirtti. Ülkede huzur bırakmayanlar, kamu huzurunu önemsiyor rolüne büründüler. Arka kapıdan satışlarla bugüne kadar yakılan para 205 milyar dolara ulaştı. Baskıcı uygulamalarını aklamak için hukuku oyuncak ettiler.

Muhalefet partilerinin afiş ve pankart asmakta bile her türlü engellerle karşılaştığı bir ülkede seçimlerin demokratik olduğu söylenebilir mi? Demokratik olmayan seçimi, demokrasiyi kurtarmak için kazanmakla sorumluyuz. Önümüzdeki aylarda daha büyük baskı ve sindirmeyle karşı karşıya kalacağız. Tüm engellemelere ve baskılara rağmen bu engelleri teker teker aşacağız."