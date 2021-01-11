DEVA Partisi Başkanlık Kurulu belirlendi

DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyeleri belirlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Yönetim Kurulu, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında toplanarak, 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi.

Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel."

Toplantıda, Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu ve Kerem Altun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi olurken, Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu ve Cem Avşar da Babacan tarafından başdanışman olarak görevlendirildi.​​​​​​​