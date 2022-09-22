DEVA Partisi borsadaki iddiaları sordu: Manipülatörlerin arkasında kim var?

ANKARA (DÜNYA) DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında borsada yaşanan sert yükseliş ve düşüşlerle ilgili ekonomi yönetimine 12 soru yöneltti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise verdiği soru önergesi ile bu soruları Meclis gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlanması için soru önergesi verdi.

DEVA Partisi tarafından verilen soru önergesinde şu sorulara yanıt istendi:

“Borsada işlem gören bankaların hisse fiyatlarında 2 aylık sürede görülen hızlı yükseliş ve düşüş ile ilgili olarak bir inceleme yapılmakta mıdır?”

"SPK’da oynaklığı tespit edebilen gözetim sistemleri yok mu?"

“Borsa İstanbul ve SPK’da Borsa İstanbul’un en değerli ve derin hisseleri olan banka hisse senetlerinde 2 ay süren oynaklığı tespit edebilen gözetim sistemleri yok mudur?”

"VİOP’ta risk yönetim sistemleri yok mu?"

“Aracı kurumların müşterilerinin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ve Pay Piyasasında bu kadar yüksek miktarda ve fiyat artırıcı işlem yapmalarını tespit edecek risk yönetim sistemleri yok mudur? SPK bu aracı kurumların risk yönetim sistemleri hakkında gözetim gerçekleştirmiş midir?”

"Niçin tedbir alınmadı?"

“Manipülasyon iddiaları çok sayıda platformda konuşulur hale gelmişken niçin önleyici tedbirler alınmadı?”

"Manipülasyonu desteklediğinizi düşünüyor musunuz?

“Banka hisselerinde ‘suni yükseliş’ devam ederken tarafınızdan 11 Eylül 2022’de ‘Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor. Geleceğe güvenle bakıyor’ başlıklı bir açıklama yapılmasının ve bu açıklamada BİST 100 Endeksindeki 2 aylık artışın risklere hiç dikkat çekilmeden tek yanlı biçimde olumlanmasının yapılan ‘manipülasyonu’ desteklediğini düşünüyor musunuz?”

"Küçük yatırımcı vatandaşlarımızın zararını karşılayacak mısınız?"

“11 Eylül’de yaptığınız açıklamanızdaki eksik ve yanlı değerlendirmelerinizle küçük yatırımcıya hisse alma tavsiyesinde bulunmuştunuz. Hemen ardından borsadaki düşüş için niçin bir açıklama yapmıyorsunuz? Size güvenip birikimleriyle hisse senedi satın alan küçük yatırımcı vatandaşlarımızın zararını karşılayacak mısınız?”

"Sorumluluğunuzu ihmal ettiğinizi düşünüyor musunuz?"

“Kamu bankaları başta olmak üzere ekonomimizin temel kurumları olan bankaların hisseleri ile manipülasyon yapılabilmesinin bankacılık sektörünün ve ekonomimizin itibarına verdiği zarardan dolayı sorumluluğunuzu ihmal ettiğinizi düşünüyor musunuz?”

"SPK’nın aracı kurumlarla pazarlık masasına oturduğu doğru mu?"

“Takasbank 21.09.2022 tarihinde VİOP’da sadece banka hisse senetlerinde teminat oranlarını azaltmıştır. Oranlar azaltılarak teminat yükümlülükleri düşürülmüş böylece bu işlemi yapan kişiler ve bu kişilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı kurumlar kurtarılmışlardır. Takasbank’ın teminat oranlarını Sermaye Piyasası Kurumu’nun 20.09.2022 tarihinde 4 aracı kurumla yaptığı pazarlıklar neticesinde düşürdüğü iddia edilmektedir. SPK ile aracı kurumların pazarlık masasına oturduğu doğru mudur? Doğru ise bu pazarlıkta neler konuşulmuştur?”

"Zikredilen isimler hakkında bir inceleme veya soruşturma var mı?"

“Bahsi geçen 4 aracı kurumdan birinin Yönetim Kurulu Başkanı medyaya verdiği demeçte bu manipülasyondan dolayı bazı isimler zikretmiştir. Bu konuda ve isimler hakkında SPK tarafından başlatılan herhangi bir inceleme veya soruşturma var mıdır?”

"Bir kamu bankası manipülatörleri kurtarma operasyonu mu yaptı?"

“Bu dönemde özellikle bir kamu bankası tarafından yapılan kendi hisselerini geri satın almasının manipülatörleri kurtarma operasyonu olduğunu düşünüyor musunuz? Bu geri alımlarla ilgili bir inceleme ve soruşturma başlatacak mısınız?”

"Yeni vurgun girişimleri konusunda endişeli misiniz?"

“Piyasayı bozan ve küçük yatırımcıyı zarara uğratarak vurgun planlayan ve vurgun denemesinde başarısız olan aracı kurum ve müşterilerinin kurtarılmasının yeni manipülasyonlara ve vurgun girişimlerine yol açacağı konusunda endişe etmekte misiniz?”

"Birkaç kişi bütün piyasayı nasıl manipüle edebiliyor?"

“Manipülatörlerin birkaç kişiden ibaret olduğu söyleniyor. Eğer doğruysa birkaç kişi nasıl oluyor da tek bir hisse değil bütün piyasayı manipüle edebiliyor? Bu kişilerin arkalarında kamu tarafında kişilerin olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu soruşturacak mısınız?”