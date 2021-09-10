DEVA Partisi: Diyanet İşleri Başkanı Anayasayı açıkça ihlal etmektedir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Şahin, Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın açıklamaları, seçim barajı, okulların açılması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında konuştu.

Şahin şunları söyledi:

"İktidar, toplumsal sorunlarda ya da sorun olarak yorumladığı konuların çözümü veya bastırılmasında Diyanet’le daha sık çalışacak gibi görünüyor. Diyanet İşleri Başkanı siyasetin konusu olan alanlara girerek anayasayı da açıkça ihlal etmektedir ve kendisini itibarsızlaştırdığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da saygınlığına zarar vermektedir.

Basın özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağımızı taahhüt ediyoruz. İnternet mevzuatının uluslararası standartlara uygun bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak biçimde uygulanmasını sağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. İktidarın sosyal medyaya sansür koymak üzere getirdiği yasayı Diyanet İşleri Başkanı’nın eliyle topluma pazarlamasına müsaade etmeyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı’na da buradan tavsiyemiz; unutmayınız ki alimler ve yargıçlar, iktidar önünde cübbelerini iliklemezler.

"MHP'ye yapılan bir jest"

İktidarın küçük ortağının talebi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapılan bir jesttir. İktidar sadece yüzde 7’lik seçim barajını ülkenin gündemine getirmekle turpun büyüğünü heybede bırakmaktadır. İlgili yasa teklifi parlamentoya sunulmadan iktidar partilerinin gerçek amacı görülemeyecektir. Düzenlemenin mevcut sistemde hiç kimseye bir faydası yoktur. Sadece MHP’nin tek başına seçimlere girebilmesi konusunda psikolojik eşiği geçtiğini göstermektedir.

Pandemi gerekçe gösterilerek uzun süredir okulların kapalı olması büyük bir yanlıştı. Bir nesli neredeyse okul hayatından uzaklaştırmak noktasına gelindi. Şimdiyse aileler eğitim masrafları gibi büyük bir zorlukla karşı karşıyalar. Aileler ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünürken, iktidar mensupları Kanal İstanbul rant projesine nasıl kaynak aktaracağını veya yandaş şirketlere hangi kamu yatırımından ballı destek aktaracağını düşünmekte."