  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti

DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Babaoğlan ikinci kez istifa mektubunu DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'a sundu.

Babaoğlu, istifa mektubunda şunları söyledi:

"12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim." 

Etiketler
Ali Babacan