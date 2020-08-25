DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Ali Babacan, ''Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah'' ifadelerini kullandı.