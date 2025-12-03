DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Asgari ücrette artış en az yüzde 50 olmalı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne değinerek, bütçe teklifinde planlanan faiz ödemelerini eleştirdi.

Bütçe teklifinde sosyal yardımlara ayrılan bütçeye yönelik değerlendirmelerde Babacan, "2 trilyon 700 milyarlık faiz ödeneğine karşı 2026 bütçesinde sosyal yardımlara ne kadarlık bir rakam ayrılmış? Sadece 917 milyar... Yani 2026 bütçesinde sosyal yardımların tam 3 misli faiz ödeneği var" diye konuştu.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete dair önerisini paylaşan Babacan, "Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50'den az bir artış hakka da vicdana da sığmaz" sözlerini sarf etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, asgari ücrete yüzde 50 zammın yanında temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini de dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle bazı kamu görevlilerinin maaşına zam yapıldığını kaydeden Babacan, bu zammı ağırlıklı olarak ekonomi yönetimindeki bürokrasinin aldığını söyledi.

Babacan, bunun hak olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Bütçeyi hazırlayanlar, son dakikada kendi maaşlarını artırıyorlar. Bu, tamamen plansızlık, savrukluk, adaletsizlik. Artış bekleyen bir sürü grup var. Akademisyenler, hekimler hepsinden talep geliyor bize. Kamuda maaş adaletini sağlayan topyekun bir düzenleme olmadan, çalışanla emekli arasındaki maaş dengesini korumadan yapılan her iş, atılan her adım adaleti bozar, başka da hiçbir şey yapmaz."