DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Dün gece yapılan bir iflas açıklamasıdır

09 Kasım 2020

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Bilecik İl Kongresi’nde konuştu.

Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gece sosyal medya hesabından paylaşılan istifa açıklamasını değerlendirdi.

Babacan yaptığı değerlendirmede, "Dün biliyorsunuz sosyal medya hesabında bir istifa mektubu paylaşıldı. Bu istifa beğeni rekoru kırdı. Dakikada 3 bin kişi istifayı beğendi. İnsanlar sosyal medyada aldılar bu haberi ve telefonlarının o “like” tuşuna bastılar hemen. Ülkenin bir bakanı kendi sosyal medya hesabından bir istifa mektubu paylaşıyor fakat basından çıt yok. Belli ki bir yerlerden talimat bekleniyor. Basınımız bir istifa haberini talimat almadan veremiyor. Akraba kayırmacılığının, basını sansürleme işgüzarlığının kötü sonuçlarına son 24 saatte tekrar şahit olduk. Halkımıza yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikası iflasını canlı canlı izledik. Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını askıya alanlar; saatlerdir devleti de askıya almıştır. Dün gece yapılan açıklama bir istifa açıklaması değil, bir iflas açıklamasıdır. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün gece sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır. Hazineyi boşalttılar anladık da, şu anda hazinenin başı da boş. Devlet böyle yönetilmez, ciddiyete yakışmaz. Özgürlüklerin olmadığı, adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede ekonomi de iyiye gitmez. Bütün bu çöküşün faturasını bir-iki isim değişikliğiyle kapatmaya çalışıyorlar. Türkiye ekonomisi, içine düştüğü bu çukurdan sadece ekonomi yönetimini değiştirerek çıkamaz. Anayasanın açıkça ihlal edildiği bir ülke hukuk devleti olamaz. Anayasayla kendinizi bağlı hissetmiyorsanız bu ülkenin çivisi çıkmış demektir. İstediğiniz kadar adamları değiştirin; adaleti düzeltmedikçe, demokrasiyi iyileştirmedikçe, özgürlük ortamını genişletmedikçe ekonomi toparlayamaz. Ekonomi sağlam bir temel üzerine inşa edilir. Bu temelde, adalet, demokrasi ve özgürlükler vardır. Bu zihniyet, bu iktidar değişmeden ekonomi düzelmez." ifadelerini kullandı.