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DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin oldu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, parti sözcülüğüne getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin sözcüsü belli oldu. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Başkanlık Divanı kararıyla parti sözcülüğüne getirildi.

DEVA Partisi, sözcülük için yapılan görevlendirmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkanlık Divanı kararıyla mevcut Genel Başkan Yardımcısı Şahin, parti sözcüsü olarak atadı. Partinin sosyal medya hesabından, “DEVA Partisi sözcülüğüne İdris Şahin getirilmiştir.” paylaşımı yapıldı.

 

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