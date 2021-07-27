DEVA Partisi'nde 5 yeni genel başkan yardımcısı
DEVA Partisi’nde, Babacan başkanlığında yapılan toplantı ile Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nda göreve gelen yeni isimler belli oldu.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimler görevlendirildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.
Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel
Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu
Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin
Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal
GMYK asil üyeliğine getirilen isimler ise şöyle:
-Ahmet Burçin Yereli
-Ahmet Faruk Ünsal
-Ayşe Ezgi Yıldırım
-Baran Deniz Bağatur
-Furkan Aydoğan.