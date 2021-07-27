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DEVA Partisi'nde 5 yeni genel başkan yardımcısı

DEVA Partisi’nde, Babacan başkanlığında yapılan toplantı ile Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nda göreve gelen yeni isimler belli oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimler görevlendirildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.

Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu

Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal

GMYK asil üyeliğine getirilen isimler ise şöyle:

-Ahmet Burçin Yereli

-Ahmet Faruk Ünsal

-Ayşe Ezgi Yıldırım

-Baran Deniz Bağatur

-Furkan Aydoğan.

 

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