DEVA Partisi’nde görev değişimi
DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nda değişikliğe gidildi.
ANKARA (DÜNYA) Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı kuruldu. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Candan Karlıtekin, Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı oldu.
Karlıtekin’den boşalan Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine Cem Avşar getirildi. Ayrıca mevcut genel başkan yardımcılarından Burak Dalgın ve Münevver Helûn Fırat’ın sorumluluk alanları genişletildi.
DEVA Partisi’ndeki yeni yapılanma şöyle:
Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin
Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın
Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Münevver Helûn Fırat
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar