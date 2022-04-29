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DEVA Partisi’nde görev değişimi

DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nda değişikliğe gidildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA) Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı kuruldu. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Candan Karlıtekin, Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı oldu.

Karlıtekin’den boşalan Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine Cem Avşar getirildi. Ayrıca mevcut genel başkan yardımcılarından Burak Dalgın ve Münevver Helûn Fırat’ın sorumluluk alanları genişletildi.

DEVA Partisi’ndeki yeni yapılanma şöyle:

Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin

Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın

Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Münevver Helûn Fırat

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar

 

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