DEVA Partisi’nde iki milletvekili istifa etti
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki isim de sosyal medya hesaplarından kamuoyuna yaptıkları duyuruyla istifa kararlarını paylaştı.
DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yaptığı açıklamada, “Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi’nden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ise, “9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım” açıklamasında bulundu.
Yaşanan son gelişmelerle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bağımsız milletvekili sayısı 11’e yükselmiş oldu.