DEVA Partisi'nden tezkere açıklaması ve Bahçeli'ye tepki

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis Genel Kurulunda görüşülecek Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini bildirdi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasında, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde açık şekilde belirtilen suçu ifa ettiğini savundu.

Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesini terörle ilişkilendirdiğini ileri süren Yeneroğlu, Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını terörle mücadelenin gereği olarak sunduğunu söyledi.

Suriye ve Irak tezkerelerinin Genel Kurulda görüşüleceğini anımsatan Yeneroğlu, "Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerilerimizin güvenliği için 'evet' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin sözleri

Osman Kavala'nın 2017'de Anayasa Mahkemesine 2018'de de AİHM'e başvuru yaptığını söyleyen Bahçeli şunları kaydetti: "AYM 22 Mayıs 2019 tarihinde hukuka aykırı demiştir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki, Türkiye'nin ne kadar kuyusunu kazan çapulcu varsa yanındadır. Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin."

4 yıldır cezaevinde bulunan İş İnsanı Kavala, 18 Şubat 2020 tarihinde Gezi davasında beraat etmiş, Yargıtay kararıyla bozulan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nin bozduğu Gezi Parkı davasının birleştirilmesiyle yeniden yargılanmaya başlamıştı.