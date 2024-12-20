DEVA'dan 2025 yılı bütçesine ret 

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2025 yılı bütçe görüşmelerini de değerlendiren Avşar, bütçede vatandaşın olmadığının altını çizerek "ret" oyu kullanacaklarını açıkladı.

"2025 yılı bütçesini ne yapacaklarını anlatmadılar"

Avşar, birçok bakanın 2024 yılı bütçesini ne yaptıklarını, 2025 yılı bütçesini ise ne yapacaklarını anlatmadığını belirtti ve "Bakanlar, muhalefetin eleştirilerini, muhalefetin vatandaşın haklı taleplerini dile getirmesini; partizanca, muhalefeti kötülercesine, kendi 22 yıllık bütün birikimlerini üst üste koyup pazarlamaya devam etti." dedi.

Avşar, bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları üzerinden yürütülen işlemlere de tepki gösterdi.