Devlet Bahçeli, DEM Partililerin elini neden sıktığını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da gerçekleştirilen "Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, DEM Partililerin elini sıkmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bahçeli, bu davranışının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek, “Bu bir insani görevdir ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına desteğimizi gösterdiğimizin bir ifadesidir” dedi.

“MHP Bir Adım Atmazsa Başkalarından Adım Beklenmez”

Bahçeli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhur İttifakı'nın bileşeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını desteğimizi gösterdik. Ellerini sıkmam, Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir. Bu bir insani görevdir ve başka anlamlar çıkarılmamalıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bahçeli, MHP'nin gerginlik yaratmak yerine diyalog ve uzlaşmadan yana bir tavır sergilediğini vurgulayarak, “MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur” dedi.

“MHP Türkiye Partisi Olarak Gerekeni Yapıyor”

Bahçeli, MHP'nin Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir parti olduğunu ve bu nedenle de diğer siyasi partilere karşı saygılı bir duruş sergilediğini dile getirdi. “Biz bir Türkiye partisi olarak, her kesime hitap etmek ve diyalog içinde olmak durumundayız. Bu yüzden DEM Partililerin elini sıkmam, MHP’nin bu tavrının bir göstergesidir” şeklinde konuştu.