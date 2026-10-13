Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te görüştü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi parti grup toplantılarının yapıldığı salı günü dikkat çeken görüşmeler gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makam odasında önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Bahçeli, iki bakanla yaptığı görüşmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu arasında 15 dakikalık görüşme

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu arasında Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İki arkadaş olarak görüştük" ifadesini kullandı.

Önce iki bakanla bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ağırladı.

Görüşmenin, 18 yaşından küçüklere sigara satışına yönelik düzenlemelerin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bahçeli, Memişoğlu'nun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Şimşek ile görüşmede hangi konular ele alındı?

Bahçeli ile Şimşek arasındaki görüşmenin gündemine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

Meclis kulislerinde, AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı kanun teklifi ve devam eden bir soruşturmaya ilişkin gelişmelerin görüşmede ele alınmış olabileceği konuşuluyor.

Bu kapsamda, soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtilen kamu zararının boyutu ve ne kadarının karşılandığı gibi teknik konularda Bahçeli'ye bilgi verilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin resmi makamlardan herhangi bir doğrulama gelmedi.